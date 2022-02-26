حيلة أوكرانية لمنع الروس من الاستفادة من مطار كييف دون تدميره.. صور جوية تكشف

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت صور الأقمار الصناعية الجديدة التي التقطتها "بلانيت لابي"، مطار بوريسبيل (مطار كييف الدولي)، سالمًا بدون ملاحظة أضرار أو آثار تدمير.

حيلة أوكرانية لمنع الروس من الاستفادة من مطار كييف دون تدميره.. صور جوية تكشف
Credit: Planet Labs PBC

وتؤكد الصور الشائعات التي أثيرت عن الإجراءات المتخذة في جميع أنحاء أوكرانيا قبل بدء الغزو الروسي، حيث تم إغلاق الممرات ومدرجات الهبوط بمطار كييف بواسطة سيارات مصطفة، في محاولة لمنع الطائرات الروسية من الهبوط والاستفادة من المطار.

ويذكر أن الهجوم الروسي الواسع، الذي بدأ في وقت مبكر الخميس، استهدف البنية التحتية العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا بالإضافة إلى العديد من المطارات والمنشآت الرئيسية الأخرى باستخدام الهجمات الصاروخية والمدفعية بعيدة المدى، وكان مطار كييف الدولي أحد الأهداف الرئيسية.

وسُمع دوي عدة طلقات نارية في العاصمة الأوكرانية، كييف، وتحديدا قرب وسط المدينة حوالي الساعة 5:45 صباح السبت بالتوقيت المحلي، ويبدو أن مصدر النيران يأتي من الجنوب الشرقي للمدينة.

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