أوكرانيا تعلن غلق حدودها مع روسيا وبيلاروسيا

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، مساء السبت، أن أوكرانيا تغلق حدودها مع روسيا وبيلاروسيا.

وفي بيان بالفيديو نُشر على تليغرام، قال شميهال إن مواطني أوكرانيا فقط هم من يمكنهم العبور من روسيا وبيلاروسيا إلى أوكرانيا.

ولم يشر إلى موعد دخول إغلاق الحدود حيز التنفيذ.

وأظهرت لقطات حديثة للأقمار الصناعية نشرتها شركة بلانيت التكنولوجية، السبت، أن جسرًا عابرا للحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا قد تم تدميره.

واجتاحت قوات روسية أراضي أوكرانيا في عملية عسكرية أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس. وانطلقت بعض هذه القوات من أراضي روسية وبيلاروسية. وأثار الهجوم ردود فعل دولية واسعة النطاق، فيما فرضت دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على روسيا شملت بوتين ودائرته المقربة.