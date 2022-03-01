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(CNN)-- صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، لمذيعة CNN كريستيان أمانبور، الثلاثاء، أن القوات الجوية في بلاده تستهدف الأرتال العسكرية الروسية المتجهة نحو المدن الأوكرانية.

وقال في مقابلة تلفزيونية "نستخدم قواتنا الجوية لتدمير الأرتال المتجهة نحو مدننا".

عندما سُئل عن المساعدة الإضافية التي تحتاجها أوكرانيا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي، أجاب كوليبا "سلاح الجو والدفاع المضاد للصواريخ والأسلحة".

وأشار كوليبا إلى أن "المشكلة هي أن روسيا تهيمن في السماء. طيارونا يقاتلون بضراوة ضدهم، لكن لدينا أيضًا خسائر. لذلك يستخدم الروس طائراتهم المقاتلة وقاذفات القنابل لمهاجمة مدننا ونحن بحاجة لمواجهة هذا التهديد. هذان الطلبان الأكثر إلحاحًا اللذان قدمناهما إلى شركائنا".

"نحن نقاتل في الجو، لكن روسيا ماديًا لديها عدد من الطائرات لنشرها في أوكرانيا أكثر مما لدينا. ولهذا السبب نركز مثل هذا التركيز على الدفاع الجوي والقوات الجوية، وكذلك الدفاع الصاروخي، حسبما قال لأمانبور، مضيفًا "نحتاج إلى حماية أفضل من السماء".

وقال كوليبا إنه لا يستطيع التحدث على وجه التحديد عما إذا كانت القوات الجوية الأوكرانية تضرب أيضًا القافلة الروسية التي يبلغ طولها 40 ميلًا في نطاق كييف.