منهم بلباس مدني.. كيف يمكن تميز متطوعي الدفاع بأوكرانيا؟

ما دلالات الزي "العسكري" الذي يرتديه رئيس أوكرانيا وما رسالته الضمنية؟

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مخاوف مما قد تفعله روسيا بأوكرانيا في الـ48 ساعة المقبلة.. محلل عسكري يشرح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تستمر حالة الترقب في العاصمة الأوكرانية، كييف، الأربعاء، مع الأنباء عن حشد عسكري روسي قريب وذلك باليوم السادس للعمليات العسكرية التي أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس.

يمكن التعرف على العديد من متطوعي قوات الدفاع الإقليمية الذين يحرسون نقاط التفتيش من خلال شاراتهم الصفراء. يرتدي البعض ملابس مموهة، بينما يرتدي البعض الآخر ملابس مدنية - بنطلون جينز وبنطلون متعدد الاستخدامات وبنادق جديدة معلقة على جوانبهم.

حاليا توجد نقاط تفتيش في جميع أنحاء كييف، وطوابير طويلة أمام الصيدليات بينما تستعد المدينة ليوم آخر من الضربات والانفجارات المحتملة، فيما تصعد القوات الروسية هجومها.

وكان مراسلو CNN على الأرض قد أفادوا أنه لم يكن هناك أي شخص في الخارج، حيث يحتمي معظم السكان في الأقبية والملاجئ وأماكن أخرى تحت الأرض. تنتشر أكياس الرمل والحواجز المضادة للدبابات وأكوام الكتل الخرسانية حول نقاط التفتيش بالمدينة.