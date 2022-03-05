أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)—أعلن الجيش الروسي، السبت، وقف إطلاق نار وفتح ممرات إنسانية بمنطقتي ماريوبول وفولنوفاخا وذلك مع دخول العمليات العسكرية التي أعلنتها موسكو بأوكرانيا أسبوعها الثاني.

جاء ذلك في بيان للجيش الروسي قال فيه: "أعلن الجانب الروسي اليوم 5 مارس/ آذار وابتداء من الساعة 10 صباحًا بتوقيت موسكو وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية أمام خروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاكيا.. تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على ممرات إنسانية وطرق خروج".

ويأتي هذا الإعلان بعد إظهار مقاطع فيديو حجم الدمار في المدن الأوكرانية الرئيسية بعد الضربات العسكرية الروسية، إذ تعرض مجمع سكني في مدينة تشيرنيهيف الشمالية للقصف، حيث تحطمت الجدران وتحطمت الأنقاض في كل مكان.

ويذكر أن مسؤولا استخباراتيا غربيا رفيع حذر من أن روسيا تستعد لنشر ما يصل إلى 1000 مرتزق إضافي في أوكرانيا في الأيام والأسابيع المقبلة، وأن موسكو قد "تقصف المدن حتى تستسلم"، وهو تصعيد قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.