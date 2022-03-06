وساطة إسرائيلية لوقف حرب أوكرانيا.. ماذا دار في لقاء الـ3 ساعات بين بوتين وبينيت؟

(CNN)-- ناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون كيفية دعم الغرب لحكومة في المنفى بقيادة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إذا اضطر إلى الفرار من كييف، حسبما قال مسؤولون غربيون لشبكة CNN.

وقال المسؤولون إن المناقشات تراوحت بين دعم زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين في انتقال محتمل إلى لفيف في غرب أوكرانيا، إلى احتمال إجبار زيلينسكي ومساعديه على الفرار من أوكرانيا تمامًا وإنشاء حكومة جديدة في بولندا.

وقالت المصادر إن المناقشات أولية ولم يتم اتخاذ أي قرارات.

أوضح دبلوماسيان غربيان أن المسؤولين الغربيين كانوا أيضًا حذرين من مناقشة حكومة في المنفى مباشرة مع زيلينسكي، لأنه يريد البقاء في كييف، وقد رفض حتى الآن المحادثات التي تركز على أي شيء آخر غير تعزيز أوكرانيا في معركتها ضد روسيا.

وأضافا أنه كانت هناك مناقشات حول إرسال عضو أو أكثر من حكومة زيلينسكي إلى موقع خارج البلاد، حيث يمكن تشكيل حكومة في حالة سقوط كييف وكان زيلينسكي غير راغب أو غير قادر على الخروج.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن لشبكة CBS: "الأوكرانيون لديهم خطط لن أتحدث عنها أو أخوض في أي تفاصيل حولها للتأكد من وجود استمرارية للحكومة بطريقة أو بأخرى، وسأترك الأمر عند هذا الحد".

واعتقد المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون في الأيام الأولى للحرب أن انتقال زيلينسكي إلى لفيف قد يكون ممكنًا لأنه لم يكن من الواضح ما إذا كانت روسيا ستستهدف غرب أوكرانيا. لكن الآن - بالنظر إلى التصعيد الروسي الدراماتيكي خلال الأيام العديدة الماضية ضد أهداف مدنية في جميع أنحاء أوكرانيا - فإنهم ليسوا متأكدين من أن روسيا ستحتفظ بأي شبر من الأراضي الأوكرانية.