بايدن: بوتين "ديكتاتور لا يمكنه البقاء في السلطة".. وأوكرانيا لن تكون انتصاره

شاهد كيف رد بايدن على صحفي عندما سأله عن رأيه في بوتين

هذا الرقم قد يلعب دورًا.. لماذا تهدد حرب روسيا في أوكرانيا مصير بوتين؟

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لم يتراجع عن تصريحاته بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة.

وقال بايدن، الإثنين، في البيت الأبيض: "لن أتراجع عن أي شيء"، مؤكدًا أنه لم يكن يعبر عن تغيير في السياسة، ولكنه كان يعبر عن رأيه بناءً على مشاعره منذ ذلك اليوم.

وأوضح: "كنت أعبر عن الغضب الأخلاقي الذي شعرت به تجاه الطريقة التي يتعامل بها بوتين وتصرفات هذا الرجل".

وقال في إشارة إلى اللاجئين الأوكرانيين في وارسو: "لقد أتيت للتو من (عند) هذه العائلات".

وأضاف: "لم أكن في ذلك الوقت أو لم أكن أعبر الآن عن تغيير في السياسة".

وقال الرئيس الأمريكي: "أنا لا أعتذر عن ذلك".

كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثار تكهنات بعد إدلائه بتصريح مفاده أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة" الأمر الذي أثار تساؤلات إن كان يدعو إلى "تغيير النظام" بروسيا.

وقال بايدن خلال خطاب ألقاه خارج القلعة الملكية في العاصمة البولندية، وارسو: "بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل أن يظل في السلطة".

البيت الأبيض من جهته قلل بعد ذلك من أهمية هذه التصريحات، حيث قال مسؤول بالبيت الأبيض: "كانت وجهة نظر الرئيس أنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه أو المنطقة"، وأن الرئيس الأمريكي لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا، أو تغيير النظام.

وقال مسؤول آخر في البيت الأبيض إن هذا السطر الذي قرأه بايدن لم يكن واردا ضمن التصريحات المعدة للرئيس الأمريكي.

ولاحقا، علّق المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على تصريح بايدن، قائلاً: "هذا الأمر لن يقرره السيد بايدن.. يجب أن يكون فقط اختيار شعب روسيا الاتحادية".