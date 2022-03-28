ألمانيا مستعدة لاتخاذ قرار بشأن العقوبات ضد روسيا إذا غزت أوكرانيا

نظرة على قاعدة الناتو التي تقودها ألمانيا بالقرب من أوكرانيا.. ما التعزيزات التي يقومون بها؟

برلين، ألمانيا (CNN)-- قال مسؤولون إن استخدام رمز القوات الروسية "Z" يمكن أن يؤدي إلى المحاكمة في ولايتين ألمانيتين.

وقال بوريس بيستوريوس، وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى، في بيان صحفي: "أياً كان من يعبر علنًا عن موافقته على الحرب العدوانية التي يشنها الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين، يجب أن يتوقع محاكمة جنائية".

يوم الجمعة الماضي، بدأت الشرطة في الولاية في التحقق مما إذا كان عرض الحرف "Z" قد عُرض فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وقال بيستوريوس "يمثل الرمز أعمال الجيش الروسي ضد القانون الدولي".

وقال وزير العدل البافاري، جورج أيزنريتش، في بيان صحفي، إن ولاية بافاريا حذرت أيضًا المتعاطفين الذين يستخدمون رمز القوات الروسية علانية "Z" من خطر المحاكمة.

وقبل أيام من شن القوات الروسية غزوًا شاملاً لأوكرانيا، بدأت مقاطع الفيديو والصور تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر دبابات وشاحنات اتصالات وقاذفات صواريخ مزينة بحرف "Z" تتدفق باتجاه الحدود. عندما بدأ الغزو، أصبح ما بدأ كرمز عسكري غامض علامة على الدعم الشعبي للحرب في روسيا، وما يصفه المحللون بأنه انتشار لحركة قومية جديدة تقشعر لها الأبدان.

وقام الروس برسم حرف "Z" على سياراتهم، وأغطية للرأس سوداء اللون مزينة بالرمز، ودبابيس مصنوعة على شكل حرف "Z" على طية صدر السترة - في إشارة إلى وجود بعض الدعم الشعبي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجهوده لتوسيع دائرة موسكو النفوذ من خلال الاستيلاء على أجزاء من أوكرانيا.