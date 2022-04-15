موسكو: السفينة الحربية الروسية "موسكفا" غرقت في البحر الأسود

ضربة مُوجعة لروسيا في البحر.. انفجار هائل يخرج سفينة حربية عن الخدمة

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية (تاس) أن السفينة الحربية الروسية موسكفا غرقت، حسبما نقلت عن بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

وذكر البيان أنه "أثناء سحب الطراد موسكفا إلى ميناء الوصول، فقدت السفينة ثباتها بسبب الأضرار التي لحقت بدن السفينة خلال حريق من انفجار ذخيرة. وفي ظروف البحر العاصف غرقت السفينة"، بحسب "تاس".

ظهرت روايات متضاربة حول حادثة تتعلق بالسفينة الحربية في البحر الأسود يوم الأربعاء.

وقالت روسيا إن حريقًا اندلع في طراد الصواريخ الموجهة، مما تسبب في انفجار ذخائر على متنها وإلحاق أضرار جسيمة بالسفينة وإجلاء طاقم السفينة الحربية.

وتقول أوكرانيا إنها أصابت موسكفا بصواريخ مضادة للسفن وادعت فيما بعد أنها غرقت.

لم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من سبب الضرر الذي لحق بالسفينة.