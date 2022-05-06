البنتاغون ينفي تقديم معلومات استهداف محددة للأوكرانيين لإغراق موسكفا

ماذا حدث لمئات البحارة الروس الذين كانوا على متن الطراد "موسكفا"؟

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ونفت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" تقديم "معلومات استهداف محددة" لأوكرانيا لإغراق الطراد الروسي موسكفا الذي يعمل بصواريخ موجهة والتي كانت السفينة الرئيسية لأسطول روسيا في البحر الأسود.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي في بيان مساء الخميس قال فيه: "لم نزود أوكرانيا بمعلومات استهداف محددة لموسكفا"، مضيفا: " "لم ننخرط في قرار الأوكرانيين ضرب السفينة أو في العملية التي نفذوها.. لم يكن لدينا علم مسبق بنيّة أوكرانيا استهداف السفينة."

وتابع كيربي: "الأوكرانيون لديهم قدراتهم الاستخباراتية الخاصة لتعقب واستهداف السفن البحرية الروسية، كما فعلوا في هذه الحالة".

وكانت السفينة قد غرقت أثناء سحبها إلى الميناء لإصلاحها، في حين قالت روسيا إن الأضرار التي لحقت بالسفينة نتيجة انفجار ذخيرة.