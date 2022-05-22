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نشر الأحد ، 22 مايو / أيار 2022

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—نشرت السلطات الروسية قائمة محدثة تدرج أكثر من 900 شخصية أمريكية يتقدمها، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ممنوعين من دخول البلاد، إلا أنها تضمنت أيضا شخصيتان متوفيتان أيضا.

وأدرجت السلطات الروسية السيناتور جون ماكين ونائب مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية، ميليسا دريسكو، اللذان توفيا في عام 2018.

وضمت القائمة أيضا مايك بومبيو، وزير الخارجية الأسبق في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وتضمنت القائمة المحدثة غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وأعضاء مجلس النواب، والمسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين، والصحفيين، والعسكريين، والمواطنين، والمديرين التنفيذيين.