نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— جدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تصريحات بأن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالدفاع عن تايوان وعليه يبرز السؤال: إذا حاولت الصين الاستيلاء على تايوان، فهل تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤها إيقاف ذلك؟

والإجابة التي تنذر بالخطر هي: من المحتمل جدا لا، إذ يقول محللون إن الصين لديها عدد أكبر من القوات والصواريخ والسفن للقتال أكثر مما يمكن أن تقدمه تايوان أو مؤيدوها المحتملون، مثل الولايات المتحدة أو اليابان، هذا يعني أنه إذا كانت الصين عازمة تمامًا على الاستيلاء على الجزيرة، فربما تستطيع ذلك.

ولكن هناك تنبيه، حيث وفي حين أن الصين يمكن أن تنتصر على الأرجح، فإن أي نصر سيأتي بثمن دموي للغاية لكل من بكين وخصومها.

يقول العديد من المحللين إن غزو تايوان سيكون أكثر خطورة وتعقيدًا من إنزال الحلفاء في يوم النصر في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية. وتشير وثائق الحكومة الأمريكية إلى أن عدد القتلى والجرحى والمفقودين من كلا الجانبين خلال حملة نورماندي التي استمرت قرابة ثلاثة أشهر بلغ نحو نصف مليون جندي.