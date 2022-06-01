سفيرة أمريكية توضح موقف بلادها من تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية

(CNN)-- قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت "واضحة منذ اليوم الأول" بأنها لن تزود أوكرانيا إلا بأسلحة دفاعية لمحاربة روسيا.

وأضافت غرينفيلد، في مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء: "نحن لا نقدم أي أسلحة تسمح للأوكرانيين بمهاجمة روسيا من داخل أوكرانيا"، وتابعت: "الرئيس بايدن كان واضحًا جدًا بشأن ذلك، أننا لن نكون طرفًا في الحرب، لكننا سندعم جهود أوكرانيا للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها".

كان بايدن قال، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة "لن ترسل أي شيء يمكن أن يطلق النار على روسيا".

ودعا الأوكرانيون مرارًا وتكرارًا الشركاء الدوليين إلى إرسال أنظمة الصواريخ المتعددة (MLRS).

وذكرت شبكة CNN، الأسبوع الماضي، أن إدارة بايدن تستعد لتقديم أسلحة أكثر تقدما لأوكرانيا من خلال إرسال أنظمة صاروخية متطورة بعيدة المدى، وفقا لمسؤولين.