هل ستنتقم روسيا من أمريكا بسبب تسليح أوكرانيا؟.. أمين عام الناتو يرد

أوكرانيا تنشر أول فيديو معروف لاستخدام سلاح أجنبي ضد روسيا.. ما هو؟

(CNN)-- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، لشبكة CNN، يوم الأربعاء، إن الناتو "لا يتوقع أي رد انتقامي من روسيا على قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة".

وأضاف ستولتنبرغ: "لا ، لا أتوقع ذلك لأن ما يفعله الناتو و حلفاءه هو تقديم الدعم لأوكرانيا لدعم الحق في الدفاع عن النفس، وهذا حق منصوص عليه في معاهدة الأمم المتحدة".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا "بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تطوراً" مع استمرار حربها مع روسيا.

وكتب بايدن في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن هدف الولايات المتحدة هو "رؤية أوكرانيا ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة مع وسائل لردع نفسها والدفاع عنها ضد المزيد من العدوان".

وقال إن شحنة الأسلحة الجديدة "ستمكنهم من ضرب أهداف رئيسية بدقة أكبر في ساحة المعركة بأوكرانيا".

وعقد ستولتنبرغ مؤتمرا صحفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي بايدن في البيت الأبيض، يوم الخميس.