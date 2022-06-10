ضجة بعد فيديو رد فعل حرس بايدن على اقتراب فتاة من الموكب بلوس انجلوس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن واقتراب فتاة منه خلال سيره في الشارع وكيف كانت ردة فعل عناصر الأمن المسؤولة عن حماية الموكب.

⁦@FOXLA⁩: Secret Service TAKEDOWN of protestor during ⁦@POTUS⁩ motorcade ⁦@SecretService⁩ ⁦@LAPDHQ⁩ ⁦@JoeBiden⁩ https://t.co/9ezMaJi0VL

ويظهر في مقطع الفيديو قيام أحد عناصر الأمن بإبعاد الفتاة ودفعها أرضا بعيدا عن الموكب، في حين قارن نشطاء آخرين موكب بايدن هذا مع ردة فعل عناصر الخدمة السرية (الحرس الرئاسي) مع اقتراب أشخاص من موكب للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

شاهد تغريدتي السابقة عن اعتقال الحرس بشكل عنيف لمواطنة امريكية رفعت لوحة احتجاج أثناء مرور موكب جو بايدن ثم شاهد موكب ترمب أثناء رئاسته👇: لاحظ قرب الجماهير للموكب ولسيارة الرئيس ذاتها، والغريب أن هذا👇كان في مدينة نيويورك الديمقراطية بروباغندا الإعلام v مواجهة الحقيقة https://t.co/jh5jOhg0xs

ويذكر أن مقطع الفيديو صور في وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية حيث سافر الرئيس الأمريكي لإلقاء كلمة افتتاحية في مسرح ميكروسوفت.

وتجمع عدد من المتظاهرين في المكان قبل أتن تتمكن الفتاة من الاقتراب من الموكب لإظهار تضامنها مع حقوق المرأة ورفضها لقرار المحكمة بخصوص قانون الإجهاض.