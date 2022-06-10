ضجة بعد فيديو رد فعل حرس بايدن على اقتراب فتاة من الموكب بلوس انجلوس

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فيديو يُظهر عملاء الخدمة السرية الأمريكية يتعاملون مع متظاهرة قفزت أمام موكب بايدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن واقتراب فتاة منه خلال سيره في الشارع وكيف كانت ردة فعل عناصر الأمن المسؤولة عن حماية الموكب.

ويظهر في مقطع الفيديو قيام أحد عناصر الأمن بإبعاد الفتاة ودفعها أرضا بعيدا عن الموكب، في حين قارن نشطاء آخرين موكب بايدن هذا مع ردة فعل عناصر الخدمة السرية (الحرس الرئاسي) مع اقتراب أشخاص من موكب للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

ويذكر أن مقطع الفيديو صور في وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية حيث سافر الرئيس الأمريكي لإلقاء كلمة افتتاحية في مسرح ميكروسوفت.

وتجمع عدد من المتظاهرين في المكان قبل أتن تتمكن الفتاة من الاقتراب من الموكب لإظهار تضامنها مع حقوق المرأة ورفضها لقرار المحكمة بخصوص قانون الإجهاض.

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