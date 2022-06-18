ترامب: لم أصف بنس بالضعيف.. وأعضاء لجنة اقتحام الكونغرس "أشرار"

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(CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الجمعة، أعضاء لجنة مجلس النواب المكونة من الحزبين والتي تحقق في واقعة اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير/ كانون الثاني بـ"المحتالين والأشرار"، ونفى ترامب أنه وصف نائبه مايك بنس بـ"الضعيف".

وقال دونالد ترامب، أمام حشد من أنصاره في مؤتمر بمدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية: "لم أصف مايك بنس بالضعيف مطلقًا، لقد كان لديه فرصة ليكون عظيماً وشخصية تاريخية ولكنه لم يكن لديه الشجاعة للتصرف، وأنا للأسف أقول ذلك لكن أنا أحبه".

وكان المساعد الخاص السابق لترامب، نيكولاس لونا، قد أخبر أعضاء اللجنة التي تحقق في اقتحام الكونغرس، أن ترامب وصف بنس بأنه "ضعيف"، وكذلك قالت جولي رادفورد، كبيرة موظفي إيفانكا ترامب ابنة الرئيس السابق، إن ترامب أطلق على بنس لفظ مهين، وهو ما لم ينفيه ترامب يوم الجمعة.

واتهم الرئيس الأمريكي السابق، دون تقديم أدلة، لجنة الكونغرس بـ"التلاعب" بشهادة العديد من مساعديه تم إذاعتها في مقطع فيديو، ووصف الرئيس السابق أعضاء اللجنة بأنهم "أشرار ومحتالون ويساريون متطرفون".

وكان رئيس اللجنة النائب الديمقراطي بيني طومسون، قال إن اللجنة ستنشر في النهاية محاضر الشهادات.

وزعم ترامب: "إنهم يقولون عن قصد رواية مزيفة في محاولة تقشعر لها الأبدان لاستخدام نظام العدالة كسلاح ضد خصومهم السياسيين".

وقال الرئيس السابق عن حذف اللجنة لجزء من خطابه في 6 يناير حيث شجع على التوجه بمسيرة "سلمية ووطنية" إلى مبنى الكونغرس للاحتجاج على نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن: "ربما كان هذا أهدأ خطاب أعتقد أنني ألقيته على الإطلاق".

وذكر: "في غضون ذلك، ترفض اللجنة عرض أي من أقوال الأشخاص الذين يقولون أشياء جيدة"، وزعم ترامب "إنهم يرفضون عرض الفيديو النصوص كاملة لأن لدينا الكثير من التصريحات الجميلة"، بينما اتهم اللجنة بـ"التلاعب و تقطيع الشهادات المسجلة بالفيديو"، وذكر: "إنهم يأخذون إفادات لمدة 6 و8 و9 ساعات ويعرضون مقاطع فيديو مدتها 5 ثوانٍ".