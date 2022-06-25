وزير خارجية أمريكا يعلق على طلب روسيا بتفتيش السفن الأوكرانية

فنانة روسية بعمر الـ76 عامًا تستخدم ابداعها للاحتجاج على غزو أوكرانيا.. وهكذا كان ردّ الشرطة

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن طلب روسيا بالسماح لها بتفتيش كل سفينة أوكرانية "ليس من المنطقي".

وأضاف بلينكن، لمراسل شبكة CNN فريد بليتجن في مؤتمر صحفي في ألمانيا، يوم الجمعة: "بأي حق أو بأي منطق تصر روسيا على تفتيش السفن الأوكرانية المتجهة إلى بلدان أخرى؟".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، الذي كان في برلين لحضور مؤتمر وزاري حول الأمن الغذائي، أن أوكرانيا بحاجة إلى تأكيدات بأن موانئها ستكون في مأمن من السفن الروسية، وذلك عندما سئل عن المطالب الروسية لأوكرانيا بتطهير ممرات من الألغام.

وقال: "عندما تقول روسيا إنها قد تكون مستعدة للسماح للسفن بالخروج، فإن ذلك من المحتمل أن يخلق خطرا بشأن دخول السفن الروسية ومهاجمة أوديسا، لذلك يجب أن يثق الأوكرانيون في أن القيام بأي شيء من شأنه أن يسمح لسفنهم بالخروج من الميناء لن يستغله الروس لمهاجمة أوديسا".

ولم يقل وزير الخارجية الأمريكي إن كان هناك أي تقدم حاسم في إخراج الحبوب الأوكرانية رغم الاهتمام الكبير من قبل الإدارة الأمريكية وحلفائها بالمشكلة لأكثر من شهر حتى الآن.

كما أعرب بلينكن عن دعمه للأمم المتحدة التي تحاول العمل مع الروس والأوكرانيين للتوصل إلى حل، وقال: "نحن نؤيد بشدة هذا الجهد".