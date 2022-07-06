تطور جديد بقضية جوني ديب وامبر هيرد بعد النطق بالحكم

جوني ديب وآمبر هيرد.. كل ما قد تود معرفته عن المرافعات الختامية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- طلب محامو الممثلة الأمريكية، امبر هيرد، من المحكمة إلغاء الحكم في قضية التشهير مع زوجها السابق جوني ديب، إما عبر رفض القضية أو الأمر بمحاكمة جديدة.

وفي وثائق الاستئناف المقدمة والمؤرخة بتاريخ 1 يوليو/ تموز في محكمة دائرة مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا، ادعى محامو هيرد أن التعويضات التي مُنحت لديب كانت مفرطة وغير مدعومة بالأدلة في المحاكمة. كما اتهموا ديب بالاعتماد على "تصريحات سارية المفعول وذات امتياز قضائي كأساس لتشويه سمعته من خلال ادعاءات التلميح".

ويجادل محامو هيرد بأنهم مُنعوا بشكل غير صحيح من الإشارة إلى أن ديب خسر قضية التشهير التي رفعها ضد ناشر صحيفة "ذا صن" البريطانية في عام 2020، إذ أثار ادعاءه بأنه زوج مسيء مواجهة في قاعة المحكمة بين الزوجين السابقين.

ويدعي محامو هيرد أيضًا أن ديب وفريقه لم يتمكنا من إثبات أي أضرار مالية أو فعلية على سمعته نتيجة لمقالة رأي هيرد في "واشنطن بوست"، ويجادلون بأن ديب لم يستوف المتطلبات القانونية لإثبات "الحقد" الفعلي كدليل يدعم اعتقاد هيرد بأنها كانت "ضحية لسوء المعاملة على يد السيد ديب".

وتواصلت CNN مع محامي جوني ديب للتعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.