أول تعليق من امبر هيرد بعد قضية جوني ديب وكيف عاملها الناس

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تحدثت أمبر هيرد عن كل شيء بدءًا من معاملة الجمهور لها أثناء محاكمة التشهير مع زوجها السابق، الممثل الأمريكي، جوني ديب إلى ما إذا كانت تقول الحقيقة بشأن إساءة معاملته المزعومة.

وجلست هيرد لإجراء المقابلة الحصرية، التي هي الأولى لها بعد القضية على قناة NBC الأمريكية والتي تم بث جزء منها في برنامج "Today" الثلاثاء، إذ لم تتراجع الممثلة عن مزاعمها بأن ديب قد أساء إليها جسديًا وعاطفيًا أثناء زواجهما، حيث قالت: "إلى يوم مماتي سأقف خلف كل كلمة قلتها في شهادتي".

وتابعت: "لن ألوم الشخص العادي على النظر إلى هذا وكيف تمت تغطيته ورؤيته على أننا أشقياء هوليوود في أسوأ حالاتهم.. لكن ما لا يفهمه الناس هو أنه في الواقع أكبر من ذلك بكثير".

وأضافت أنها تعتقد أن "الغالبية العظمى من هذه المحاكمة تم لعبها على وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى العديد من الصور الساخرة والخداع خلال المحاكمة تم تداولها على TikTok ومنصات أخرى. وقالت إن هيئة المحلفين "ليست محصنة" ضد تلك الصور الأقل إرضاء لها.

واستطردت هيرد قائلة: "كما أدليت بشهادتي بخصوص هذا الموقف، أنه عندما تكون حياتك في خطر، فلن تتحمل فقط اللوم على أشياء لا يجب أن تتحمل اللوم عنها.. ولكن عندما تكون في ديناميكية مسيئة نفسياً وعاطفياً وجسدياً، فليس لديك الموارد التي، على سبيل المثال، أنت أو أنا أفعلها برفاهية كقول مرحبًا، هذا أسود أو أبيض.."