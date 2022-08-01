أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أدان جون كيربي، المنسق الاستراتيجي للاتصالات في مجلس الأمن القومي، التصعيد الخطابي من الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى المنطقة، وقال للصحفيين، الاثنين: "لا يوجد سبب لبكين لتحويل زيارة محتملة، بما يتفق مع وقوف السياسة الأمريكية، في نوع من الأزمات أو الصراع، أو استخدامها كذريعة لزيادة النشاط العسكري العدواني في أو حول مضيق تايوان".

لكن كيربي رفض تأكيد تفاصيل زيارة بيلوسي المتوقعة لتايوان.

"لم تؤكد رئيسة المجلس وموظفيها، أي خطط سفر، والأمر يرجع إليها في القيام بذلك، لذلك، لن نعلق أو نتوقع بشأن (محطات) التوقف في رحلتها"، مضيفًا لاحقًا أنه على الرغم من أن الرئيس جو بايدن فعل ذلك لم تتحدث مباشرة مع بيلوسي فيما يتعلق بتفاصيل رحلته ، "كانت هناك محادثات مباشرة مع رئيسة مجلس النواب وموظفيها قبل مغادرتها ، على مستويات مختلفة في مؤسسة الأمن القومي".

لكنه أقر بأن بايدن ناقش رحلة بيلوسي المحتملة إلى المنطقة في مكالمة الأسبوع الماضي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأفادت CNN أن بايدن أكد أن بيلوسي، كعضو في الكونغرس، تتخذ قراراتها الخاصة بشأن السفر الدولي.

من المتوقع أن تزور بيلوسي تايوان كجزء من جولة مستمرة في آسيا، وفقًا لمسؤول حكومي تايواني رفيع ومسؤول أمريكي، على الرغم من تحذيرات مسؤولي إدارة بايدن، الذين يشعرون بالقلق من رد الصين على مثل هذه الزيارة رفيعة المستوى.

خلال المؤتمر الصحفي يوم الإثنين، كرّر كيربي أنه "لم يتغير شيء" فيما يتعلق بـ "سياسة الصين الواحدة" الأمريكية، التي تعترف بتايوان كجزء من الصين. وقال: "قلنا مرارًا وتكرارًا إننا نعارض أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن من أي جانب - قلنا إننا لا ندعم استقلال تايوان".

وتعهد كيربي: "لن نبلع الطعم أو نشارك في استعراض القوة"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "لن يتم تخويفها"، وسوف تواصل العمل في المحيطين الهندي والهادئ أثناء السعي للحفاظ على خطوط الاتصال مع بكين.

قال كيربي: "نتوقع أن نرى بكين تواصل استخدام الخطاب التحريضي والمعلومات المضللة في الأيام المقبلة"، لكن الولايات المتحدة لا تزال تركز على "محاولة إدارة التوترات، وبصراحة تامة، إدارة هذا واحد من أكثر العلاقات الثنائية أهمية في العالم".