تهديدات بكين النارية في ذروتها.. كيف تتعامل الصين مع زيارة بيلوسي المتوقعة إلى تايوان؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن الصين لن تستطيع الوقوف في طريق من يريد زيارة تايوان، وأعادت التأكيد على أن "أمريكا تقف مع تايوان"، خلال حديثها إلى الصحفيين بجانب الرئيسة التايوانية، تساي إينغ ون، الأربعاء.

وقالت بيلوسي من تايوان: "آمل أن تكون الصين قد فهمت بوضوح أنها في الوقت الذي وقفت فيه بوجه انضمام تايوان ومشاركتها في اجتماعات معينة، فإنها لن تستطيع منع الناس من القدوم إلى تايوان"، حسب قولها.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن زيارات المسؤولين الأمريكيين إلى تايوان "استعراض للصداقة والدعم" ومصدر للتعلم والتعاون، بعد أن تطرقت إلى زيارات سابقة لمشرعين أمريكيين.

وأعادت بيلوسي التأكيد على دعم واشنطن لتايوان، وقالت مجددًا إن الوفد الأمريكي زار هذا البلد لإيصال رسالة واضحة بأن "أمريكا تقف مع تايوان".

وتابعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بالقول: "علينا أن نظهر للعالم، وهذه واحدة من أهداف زيارتنا، علينا أن نظهر للعالم مدى نجاح شعب تايوان"، في إشارة من بيلوسي إلى شجاعة التايوانيين بدفاعهم عن إعلاء قيم الديمقراطية.

وأضافت بيلوسي قائلة: "نريد أن يكون لدى تايوان دائما الحرية والأمن ولن نتراجع عن ذلك"، حسب قولها.