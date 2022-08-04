موجة الحر تواصل سيطرتها على أوروبا.. وهذه الدول الأكثر تضررا

مع تسجيل العديد من البلدان درجات حرارة قياسية.. إليك أثر الحرارة على جسمك وعقلك

شاهد انهيار عامل توصيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. هذا ما فعله بعدها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ارتفعت درجات الحرارة مجددا في أرجاء أوروبا هذا الأسبوع إذ سجلت بعض المناطق في فرنسا وإسبانيا درجات وصلت إلى 40 مئوية الأربعاء، في حين من المرجح أن تنتشر موجة الحر في وسط أوروبا الخميس.

وستستمر دول أوروبا بتسجيل درجات في منتصف الثلاثينات درجة مئوية إلى 40 في إسبانيا وجنوب ووسط فرنسا حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وستشهد ألمانيا أعلى ارتفاعا في درجات الحرارة الخميس، إذ ستتراوح الحرارة بين منتصف وأواخر الثلاثينات درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل الحرارة في برلين إلى 37 درجة، أي أقل بدرجتين من أعلى درجة حرارة مسجلة في تاريخ المدينة.

ولن يستمر الحر طويلا في شمال أوروبا، إذ تتحرك موجة باردة عبر شمال أوروبا وستساهم بانخفاض درجات الحرارة في شمال ألمانيا بشكل كبير الجمعة، وستعود الحرارة إلى معدلها الطبيعي في عموم البلاد السبت.

ولن يصل انفخاض الحرارة إلى الأجزاء الجنوبية من القارة الأوروبية، إذ ستبقى في بعض مناطق الجزيرة الأيبيرية ومناطق جنوب شرق أوروبا فوق معدلها الطبيعي على مدار عطلة نهاية الأسبوع.