مصدر لـCNN: أمريكا أجلت تجربة صاروخية تحسبا لرد غاضب من الصين

بعد زيارة بيلوسي لتايوان وغضب بكين.. مقارنة بين الجيش الأمريكي ونظيره الصيني

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(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة أجلت تجربة صاروخية كان مخططا لها منذ فترة طويلة بسبب مخاوف بشأن رد غاضب من الصين نظرا لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويأتي قرار تأجيل تجربة الصاروخ الباليستي العابر للقارات "مينيوتمان 3" في الوقت الذي بدأت فيه الصين مناورات عسكرية ردا على زيارة بيلوسي.

وقال المسؤول: "أمر وزير الدفاع لويد أوستن وزارة الدفاع (البنتاغون) بتأجيل التجربة المقررة خطوة حكيمة"، وأضاف أن السبب هو "زيادة النشاط العسكري للصين حول تايوان"، ووصف المسؤول قرار التأجيل بأن "هذا ما تفعله الدول المسؤولة".

وكان من المقرر إجراء التجربة من مساء الأربعاء إلى الخميس، وقد تمت إعادة جدولتها ليتم إجراؤها في وقت لاحق يتم تحديده لاحقا.

وأوفت الصين بوعودها بأن تايبيه ستدفع ثمن استضافتها بيلوسي بإطلاق صواريخ باتجاه المياه بالقرب من شمال شرق وجنوب غرب تايوان، يوم الخميس.

وليست هذه هي المرة الأولى في الأشهر الأخيرة التي تلغي فيها الولايات المتحدة تجربة صاروخية بسبب أحداث سياسية.

ففي مارس/ آذار، ألغى أوستن تجربة لصاروخ باليستي لتجنب "أي أعمال يمكن أن يساء فهمها أو تفسيرها" خلال التوترات المتزايدة مع روسيا، بحسب المتحدث باسم البنتاغون آنذاك جون كيربي.

يذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد عن تأخير تجربة الصاروخ.

ويتم اختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الأمريكية بشكل روتيني للتأكد من جاهزية الأنظمة التشغيلية.