سلمان رشدي بدأ بالتحدث بعد هجوم الطعن.. والمشتبه به يدفع بـ"غير مذنب"

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بدأ الكاتب سلمان رشدي مؤلف رواية "آيات شيطانية"، التحدث مرة أخرى بعد أن تم وضعه في وقت سابق على جهاز التنفس الصناعي، حسبما قال وكيله لصحيفة نيويورك تايمز.

وقال الوكيل بتصريح سابق للتايمز البريطانية إن رشدي يعاني من تلف في الكبد والأعصاب وقد يفقد إحدى عينيه. بعد تعرضه للطعن أثناء حديثه على خشبة المسرح في معهد تشوتوكوا يوم الجمعة.

المشتبه به بمهاجمة رشدي والذي كشفت الشرطة الامريكية أنه يدعى، هادي مطر، ويبلغ من العمر 24 عاما، قدم إقرارًا بعدم الذنب في المحكمة، السبت، وتم احتجازه بدون كفالة.

ووجهت إلى مطر تهمة الشروع في القتل من الدرجة الثانية والاعتداء من الدرجة الثانية بقصد إحداث إصابة جسدية بسلاح فتاك، وفقا وفقًا للمدعي العام بمقاطعة تشاوتاوكوا جيسون شميدت، الذي لفت إلى أنه مطر قد يوجه عقوبة بالسجن لمدة 36 عاما إن أدين بهذه التهمتين.