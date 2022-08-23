دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول تعليق له حول مقتل ابنته، ألقى الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين والذي يُوصف بأنه "عقل بوتين"، باللوم على ما وصفه بـ"النظام النازي الأوكراني" في مقتل ابنته داريا دوغينا.

وأصدر دوغين بيانًا عبر قناة صديقه كونستانتين مالوفيف على تليغرام، جاء فيه: "نتيجة هجوم إرهابي نفذه النظام النازي الأوكراني، في 20 أغسطس، عند عودتها من المهرجان التقليدي بالقرب من موسكو، قُتلت ابنتي داريا دوغينا بوحشية في انفجار أمام عيني".

وقال دوغين عن ابنته: "كانت فتاة أرثوذكسية جميلة، ووطنية، ومراسلة عسكرية، وخبيرة في القنوات المركزية، وفيلسوفة. لطالما كانت خطاباتها وتقاريرها عميقة وصلبة ومنضبطة، ولم تطالب أبدًا بالعنف والحرب".

وأضاف: "لقد كانت نجمة صاعدة في بداية رحلتها. قتلها أعداء روسيا خلسة.. لكننا، شعبنا، لا يمكن كسرنا حتى بمثل هذه الضربات التي لا تُحتمل. لقد أرادوا سحق إرادتنا بإرهاب دموي ضد الأفضل والأكثر ضعفًا بيننا. لكنهم لن يحققوا ذلك".

وتابع دوغين بالقول: "قلوبنا تتوق إلى أكبر من مجرد الانتقام أو القصاص، إنه أمر صغير وليس الأسلوب الروسي، نحن بحاجة فقط إلى نصرنا. لقد وضعت ابنتي حياتها الأولى على مذبحها. لذا فز من فضلك!". وأشار إلى أن مراسم تأبين دوغينا ستقام الثلاثاء.