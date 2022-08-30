مسؤول أمريكي يعلق على قرار بوتين بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي

بوتين يعلن عن مكافآت مالية و10 آلاف روبل شهريًا للأوكرانيين الوافدين إلى روسيا بعد الحرب

بعد 6 أشهر على بداية الحرب.. كيف تؤثر استراتيجية بوتين في أوكرانيا على المدنيين الروس؟

(CNN)-- قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن الولايات المتحدة تعتقد أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة الروسية من 1.9 مليون إلى 2.04 مليون "من غير المرجح أن ينجح، حيث لم تحقق روسيا تاريخيا أهدافها من حشد الأفراد للتجنيد".

وأضاف المسؤول أن "أي أفراد إضافيين تستطيع روسيا حشدهم بحلول نهاية العام قد لا يؤدي في الواقع إلى زيادة إجمالي القوة القتالية الروسية بسبب التدابير التي اتخذتها روسيا لزيادة التجنيد، مثل إلغاء الحد الأقصى لسن المجندين الجدد، وكذلك تجنيد السجناء ".

وتابع: "لقد لوحظ أن العديد من هؤلاء المجندين الجدد أكبر سنا وغير لائقين وغير مدربين".

وأكد المسؤول الأمريكي أنه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا "ربما كان أفراد الجيش الروسي بالفعل أقل من هدفهم المليون فرد بـ 150 ألف فرد".

يذكر أن الرئيس الروسي وقع، يوم الخميس، مرسوما يقضي بزيادة حجم القوات المسلحة الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني 2023.