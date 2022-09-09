الاستخبارات الأمريكية: روسيا ستدفع "ثمنا باهظا" لغزوها أوكرانيا

بوتين يعلن عن مكافآت مالية و10 آلاف روبل شهريًا للأوكرانيين الوافدين إلى روسيا بعد الحرب

بعد 6 أشهر على بداية الحرب.. كيف تؤثر استراتيجية بوتين في أوكرانيا على المدنيين الروس؟

(CNN)-- قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، يوم الخميس، إن روسيا "ستدفع ثمنا باهظا للغاية" لفترة طويلة بسبب حربها في أوكرانيا.

وأضاف بيرنز، في مؤتمر للأمن السيبراني بواشنطن: "أعتقد أنك إذا تراجعت خطوة إلى الوراء الآن، فمن الصعب أن ترى في سجل الحرب و (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أي شيء آخر غير الفشل حتى الآن".

وتابع: "لم يتم الكشف عن ضعف الجيش الروسي فحسب، بل سيكون هناك ضرر طويل المدى لحق بالاقتصاد الروسي ولأجيال من الروس نتيجة لذلك"، وذكر أن "روسيا ستدفع ثمناً باهظاً للغاية، على ما أعتقد على مدى فترة طويلة من الزمن".

وتأتي تصريحات وليام بيرنز في الوقت الذي بدأت فيه أوكرانيا في شن ما وصفه بأنه "هجوم مضاد" في الجنوب وفي خاركيف، رغم أن بعض المسؤولين الأمريكيين كانوا مترددين في تسمية العملية الأوكرانية بأنها "هجوم مضاد" حقيقي حتى الآن وفرصها في استعادة السيطرة لا تزال غير واضحة.

وأضاف بيرنز: "في الجزء الشمالي الشرقي من أوكرانيا، لن أقلل من قدرة أو شجاعة الأوكرانيين في الوقت الحالي أيضا".