أمريكا تعلق على إقرار كوريا الشمالية قانونا يصفها بـ"القوة النووية"

بأول مقابلة منذ توليه السلطة.. رئيس كوريا الجنوبية يوضح لـCNN علاقته مع جو بايدن.. وهذا ما قاله عن كوريا الشمالية

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها "على علم" بالتقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية أقرت مشروع قانون يعلن أنها دولة تمتلك أسلحة نووية، وأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تعهد بعدم إجراء مفاوضات بشأن نزع السلاح النووي لبلاده.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات لبرنامج CNN Friday: "سياستنا لم تتغير: لا تزال الولايات المتحدة تركز على مواصلة التنسيق عن كثب مع حلفاءنا وشركاءنا لمواجهة التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية وتعزيز هدفنا المشترك المتمثل في نزع الأسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف: "أوضحنا أنه ليس لدينا نية عدائية تجاه كوريا الشمالية، وكما قلنا، وقد لاحظ المسؤولون الكوريون الشماليون، بمن فيهم كيم جونغ أون علنا، أننا نواصل السعي للدبلوماسية ومستعدون للقاء دون شروط مسبقة".

وقال المتحدث إن "جمهورية كوريا الشمالية تواصل عدم الرد، وقالوا إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن كوريا الجنوبية باستخدام كامل القدرات الدفاعية الأمريكية".

يذكر أن برلمان كوريا الشمالية كان أقر بالإجماع، يوم الخميس، قانونا يعلن أنها دولة تمتلك أسلحة نووية وقادرة على توجيه ضربة في حالة حدوث غزو، فيما تعهد زعيم البلاد بعدم نزع السلاح النووي لبلاده أو إجراء أي مفاوضات متعلقة بهذه القضية.

ووفقا لقانون سياسة القوة النووية، فإن الهجوم النووي سيكون الملاذ الأخير لكوريا الشمالية "في التعامل مع غزو وعدوان يهدد بشكل خطير أمن الدولة والشعب".

ويعتبر القانون الجديد تحديثا لقانون تم إقراره في عام 2013.

وذكر زعيم كوريا الشمالية أن "اعتماد القوانين المتعلقة بسياسة القوة النووية يعد حدثا رائعا"، وقال في إشارة إلى أسلحته النووية إنها تمثل "كرامة الأمة وسلطتها المطلقة".

وتعهد كيم جونغ أون بأن النظام "لن يتخلى أبدا عن الأسلحة النووية"، وقال: "لا يوجد شيء اسمه نزع السلاح النووي"، مضيفا: "لن تكون هناك مفاوضات أو مساومات لمقايضة ذلك. "

وتابع: "ما دامت الأسلحة النووية موجودة على الأرض، وظلت الإمبريالية قائمة، وظلت مناورات الولايات المتحدة وأتباعها المناهضة لكوريا الشمالية قائمة.. طريقنا لتعزيز قوتنا النووية لن ينتهي أبدا".

يذكر أن كوريا الشمالية تبنت، في أبريل/ نيسان 2013، قانونا بشأن "تعزيز وضع الدولة النووي للدفاع عن نفسها"، حيث أعلنت نفسها دولة نووية وبررت امتلاكها للسلاح النووي.

وفي ذلك الوقت، قالت كوريا الشمالية إنها ستحتفظ بالأسلحة النووية حتى يصبح العالم خاليا من الأسلحة النووية، ولن تستخدمها بشكل استباقي ضد الدول غير النووية، وأن قرار استخدام الأسلحة سيكون فقط من قبل الزعيم، الذي هو الآن كيم جونغ أون.