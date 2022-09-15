من هم على قائمة المدعوين لجنازة الملكة إليزابيث الثانية؟

صوّر الملكة إليزابيث والعائلة المالكة على مدى 20 عامًا.. ماذا قال؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—تتوجه الأنظار إلى الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية في "وستمنستر أبي" في العاصمة البريطانية، لندن، الاثنين، والتي ستكون واحدة من أكبر المناسبات الدبلوماسية في القرن.

وسيتوجه زعماء العالم والسياسيون والشخصيات العامة وأفراد العائلة الملكية الأوروبية بالإضافة إلى أكثر من 500 من كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم، إلى لندن لتقديم التعازي بالملكة صاحبة أطول عهد في بريطانيا، والتي توفيت الخميس عن عمر يناهز 96 عاما.

وتم إرسال الدعوات إلا أنه لم تنشر أي قائمة رسمية للضيوف حتى الآن، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن من بين أول من أكد أنه سيحضر هذا الحدث، الذي سيشارك فيه ما يصل إلى 2000 شخص.

ومن بين الرؤساء، سيحضر الرئيسان البرازيلي جاير بولسونارو، والكوري الجنوبي يون سوك يول.

ومن المتوقع أن يحضر زعماء معظم دول الكومنولث، وسيسافر الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو إلى لندن لحضور جنازة الملكة، وهي خطوة غير عادية توضح العلاقة الوثيقة بين العائلات الملكية اليابانية والبريطانية، حيث أفاد موقع "Asahi Shimbun" الإخباري الياباني نقلاً عن مسؤولين في وكالة القصر الإمبراطوري، أنه لم يحضر إمبراطور ياباني جنازة رئيس دولة أجنبي أو أحد أفراد العائلة الملكية إلا في مناسبة واحدة سابقة، عندما حضر الإمبراطور أكيهيتو آنذاك جنازة الملك البلجيكي بودوين في عام 1993.

وسيشارك ملك إسبانيا فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيزيا كما سيحضر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي وصف الملكة بأنها "زعيمة بارزة" و"منارة الحكمة والقيادة".

ومع ذلك، لم تتم دعوة قادة العالم جميعهم، إذ لم يُطلب من سوريا، وفنزويلا، وأفغانستان، إرسال ممثل عنها، وفقًا لوكالة الأنباء ​​PA البريطانية التي ذكرت أيضا أن ممثلين من كوريا الشمالية ونيكاراغوا تمت دعوتهم "على مستوى السفراء فقط".

كما سيتغيب زعماء روسيا، وبيلاروسيا، وميانمار.