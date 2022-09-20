جنرال أمريكي: أوكرانيا أسقطت حوالي 55 طائرة روسية

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(CNN)-- قال الجنرال جيمس هيكر، قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، يوم الاثنين، إن "الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت حوالي 55 طائرة مقاتلة روسية منذ بداية الحرب"، مضيفا أن "روسيا لم تتمكن أبدا من فرض تفوق جوي على أوكرانيا".

وذكر هيكر، في مؤتمر الطيران والفضاء والفضاء الإلكتروني في واشنطن، أن "روسيا كانت على دراية جيدة بالدفاعات الجوية الأوكرانية لكن الضربات الروسية الأولية في أواخر فبراير/ شباط فشلت في تدمير تلك الدفاعات".

وتابع: "نتيجة لذلك، بعد 6 أشهر من الحرب، نادرا ما تحلق الطائرات الروسية في عمق أوكرانيا، وبدلاً من ذلك تطلق صواريخ بعيدة المدى".

وقال الجنرال الأمريكي: "عندما حاول الروس الدخول تم إسقاط طائراتهم، فقد تم إسقاط ما يقرب من 55 مقاتلة روسية بواسطة نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل لأوكرانيا".

يذكر أن وزارة الدفاع البريطانية قالت، الاثنين، إن روسيا فقدت 55 طائرة مقاتلة منذ بدء الحرب، من بينها 4 طائرات "من المرجح بشدة" أنها فقدت في الأيام العشرة الماضية.