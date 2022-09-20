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(CNN)-- أدانت أوكرانيا ما يسمى بالاستفتاءات التي دعت إليها السلطات الموالية للكرملين في المناطق المحتلة من البلاد، وقالت إن "مثل هذه الاستفتاءات الزائفة" لن يكون لها "عواقب قانونية".

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن التصويت لن يغير "الهيكل الإداري الإقليمي والحدود المعترف بها دوليًا لأوكرانيا"، مضيفة أنه "لن تعترف أوكرانيا ولا المجتمع الدولي بنتائجهما التي لا قيمة لها".

ووصف الخارجية الأوكرانية التصويت، الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم الجمعة لمدة ثلاثة أيام، بـ "الجنسية القسرية" للسكان.

وقالت إنه "محاولة أخرى لروسيا لإضفاء الشرعية على عواقب حربها العدوانية ضد أوكرانيا"، داعية الشركاء الدوليين إلى "إدانة نية روسيا بشدة إجراء تصويت غير قانوني"، وفرض عقوبات جديدة على موسكو.

حدّدت المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية مواعيد للاستفتاءات المزعومة حول الانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول.

وأكدت السلطات الموالية لروسيا في زابوريزهيا المحتلة وجمهورية لوغانسك الشعبية المواعيد، الثلاثاء.

وقال يفغيني باليتسكي، رئيس الإدارة الإقليمية المعين من روسيا في زابوروجييه: "من الناحية الفنية - نحن جاهزون - ضمان أمن مراكز الاقتراع. حدودنا محمية بشكل موثوق من قبل الجيش الروسي".

كما قال باليتسكي إن المنطقة سوف تجند "متطوعين" للقتال ضد أوكرانيا. وقد وقع مرسومًا بشأن "تشكيل كتائب المتطوعين لمنطقة زابوريزهزهيا"، وسيبدأ التجنيد في "المستقبل القريب".