تكهنات يشعلها فيديو سابق لبايدن عن أنابيب غاز روسيا قبل غزو أوكرانيا

مغزاه كان تقليل أثر روسيا.. ما أهمية "نورد ستريم 1" وكيف جعل أوروبا أكثر اعتمادًا على موسكو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن وحديثه عن وضع خط أنابيب نورد ستريم التي تنقل الغاز لأوروبا وذلك بتصريح جاء قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشعل الفيديو تكهنات واسعة حيال من يقف خلف تسريب الغاز بعد اكتشاف 3 تسريبات بخطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2.

وكان السياسي البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، قد اثار تفاعلا واسعا عقب نشره تغريدة بصورة من موقع التسريب، قال فيها: "شكرا لك أمريكا"، مضيفا: "على فكرة، ليس هناك نقص في قدرة خط الأنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى غرب أوروبا، بما في ذلك ألمانيا. كان المنطق الوحيد لنورد ستريم هو أن يكون بوتين قادرًا على ابتزاز أو شن حرب على شرق أوروبا مع الإفلات من العقاب".

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن قد قالت في تصريح، الثلاثاء، خلال بيان صحفي، إن الدنمارك تعتبر تسرب خط أنابيب نورد ستريم بمثابة "إجراءات متعمدة"، وذلك بعد اكتشاف التسريبات الـ3 بأنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق.