وثيقة رسمية تكشف سبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—كشفت وثيقة نشرتها السجلات الوطنية في اسكتلندا، يوم الخميس، أن الملكة إليزابيث الثانية توفيت في الساعة 3:10 بعد الظهر بتوقيت المملكة المتحدة في 8 سبتمبر في قلعة بالمورال في بالاتير بإسكتلندا، وأن سبب الوفاة ناجم عن "كبر السن".

Credit: National Records of Scotland

والوثيقة موقعة من ابنة الملكة إليزابيث، الأميرة آن

ويذكر أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صفحات ومقاطع مما كتبه عالم الفلك الفرنسي، نوستراداموس وما تنبأ به في عدد من المواضيع منها موعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ونشرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية مقالا، الأحد، تطرقت فيه للكتاب وقالت فيه: "فاجأت وفاة الملكة الكثيرين، ولكن ليس عالم الفلك الفرنسي نوستراداموس على ما يبدو، والذي توفي منذ أكثر من 450 عامًا".

وتابعت: "صعد كتاب تفسيرات لنبوءاته المفترضة إلى أعلى قائمة صنداي تايمز لأكثر كتب التنبؤ مبيعًا بعد وفاة الملكة.. ’نوستراداموس: النبوءات الكاملة للمستقبل‘، بقلم ماريو ريدينغ ، تصدر الرسم البياني بعد بيع ما يقرب من 8000 نسخة في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر. بيعت خمس نسخ فقط في الأسبوع السابق لوفاة الملكة. في الكتاب المنشور عام 2006".