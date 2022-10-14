بوتين يرد على إمكانية لقائه بايدن في قمة مجموعة العشرين: "اسألوه"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أنه لا توجد حاجة في الوقت الراهن لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أنه لا توجد أرضية مشتركة للانطلاق منها حتى الآن.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده في أستانا، عند سؤاله عن إمكانية لقاء بايدن في قمة مجموعة العشرين: "يجب أن تسألوا بايدن إذا كان مستعدا للقائي أم لا، من ناحيتي لا أرى حاجة لذلك، فلا أرضية مشتركة بيننا لننطلق منها".

وأضاف الرئيس الروسي قائلا: "لا أعلم إن كنت سأحضر قمة مجموعة العشرين... روسيا ستشارك ولكن لا أعرف إن كانت سأحضرها شخصيا، نحن نناقش هذا الأمر".

وعن "الأخطاء" التي شهدتها عملية التعبئة الجزئية، قال بوتين: "وزارة الدفاع كانت تعتقد أننا بحاجة إلى تعبئة أقل من 300 ألف جندي، والأخطاء السخيفة التي حدثت كانت بسبب سوء الإدارة والقوانين القديمة الخاصة بهذه العملية، والتي نحن بطور تحديثها".

وأضاف الرئيس الروسي قائلا: "عملية التعبئة تشارف على الانتهاء وقمنا بتعبئة 220 ألف شخص حتى الآن"، حسب تعبيره.

وأردف بوتين مبررا قرار التعبئة الجزئية: "كان من غير الممكن أن نغطي خطوط التماس الممتدة على طول 1000 كيلومتر بدون التعبئة الجزئية".

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "يلتحق المجندون عبر التعبئة الجزئية إلى مراكز خاصة ويبقون فيها 50 يوما ثم يتم فرزهم حسب الاختصاص العسكري وتجهيزهم لمدة 15 يوما إضافية قبل إرسالهم إلى جبهات القتال"، على حد قوله.

وعن إمكانية تدخل قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمشاركة الجيش الأوكراني في القتال، قال بوتين: "هذه خطوة خطيرة للغاية... يجب أن تكون مجنونا لتقوم بها"، على حد قوله.