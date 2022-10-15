المستشار الألماني يدعو إلى توسع الاتحاد الأوروبي شرقًا

ممثل الخارجية في الاتحاد الأوروبي: الحرب في أوكرانيا "ترسل موجات صدمة" حول العالم

(CNN)-- دعا المستشار الألماني، أولاف شولتز، السبت، إلى توسيع الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن توسع الكتلة باتجاه الشرق سيكون "مصدر قوة" للجميع.

وشدد شولتز، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر الاشتراكيين في برلين، على أنه يؤيد "توسع الاتحاد الأوروبي".

وأضافت المستشار الألماني: "إن نمو الاتحاد الأوروبي شرقاً هو مصدر قوة لنا جميعاً".

وتعهد المستشار بالتزام الكتلة بدعم الدول المرشحة "بأفضل طريقة ممكنة في هذا المسعى"، مع التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي نفسه "يجب أن يكون مناسبًا لهذا التوسع".

وأضاف: "سيكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على قبول أعضاء جدد إذا استمر في ديناميكيات الاستيعاب الأوروبي من خلال خلق الأساس لاتحاد أكبر بكثير".

أحدث الدول التي تم منحها وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي هي مولدوفا وأوكرانيا. ومع ذلك، لا يزال من المحتمل أن تمر سنوات قبل أن تتمكن البلدان من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتتطلب العملية الطويلة موافقة 27 دولة عضو في كل مرحلة تقريبًا.

خلال خطابه، سلط شولتز الضوء أيضًا على الحاجة إلى نهج أكثر توحيدًا للدفاع الأوروبي، بما في ذلك "عمليات الشراء الأكثر شيوعًا، وقوة رد فعل سريعة للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2025 بالإضافة إلى مقر الاتحاد الأوروبي لهيكل قيادة واضح".

كما بشر بدخول السويد وفنلندا الوشيك إلى الناتو، واصفا التحالف بأنه "ركيزة أساسية لسياستنا الأمنية المشتركة".