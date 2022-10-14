بايدن يحذر بوتين من العواقب إذا قرر استخدام أسلحة كيماوية أو نووية في أوكرانيا

(CNN)-- قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الخميس، إن روسيا إذا استخدمت الأسلحة النووية ضد أوكرانيا سيؤدي ذلك إلى القضاء على القوات الروسية.

وأضاف بوريل، في تصريحات ببلجيكا: "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يقول إنه لا يخادع، حسنا، لا يمكنه تحمل الخداع، ويجب أن يكون واضحا أن الأشخاص الذين يدعمون أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأعضائه، والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يخادعون أيضا".

وتابع أن "أي هجوم نووي ضد أوكرانيا سيأتي برد وليس ردا نوويا ولكن رد فعل قوي من الجانب العسكري يقضي على الجيش الروسي".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ إن الظروف التي قد يستخدم فيها التحالف العسكري أسلحة نووية "بعيدة للغاية".

وأضاف: "لن نتطرق إلى الكيفية التي سنستجيب بها بالضبط لكن، بالطبع ، سيغير هذا طبيعة الصراع بشكل جذري، وسيعني ذلك أنه تم تجاوز خط مهم للغاية، وحتى أي استخدام لسلاح نووي أصغر سيكون أمرا بالغ الأهمية وخطير، بمثابة تغيير لطبيعة الحرب في أوكرانيا".