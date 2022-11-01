بوتين يوضح موقف روسيا من اتفاق الحبوب مع أوكرانيا

(CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، إن بلاده ستعلق مشاركتها في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا لكنها "لن تنهيها".

وأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع زعماء أرمينيا وأذربيجان في مدينة سوتشي جنوب روسيا، أن قرار روسيا جاء بعد "وجود تهديد" للممر الإنساني.

وتابع: "تم تنظيم عملية تصدير الحبوب برمتها من الأراضي الأوكرانية بذريعة ضمان مصالح الدول الأكثر فقرا، لقد فعلنا ذلك على وجه التحديد لمصالح تلك الدول".

وأعلنت روسيا، يوم السبت، أنها ستعلق مشاركتها في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة والذي يعتبر أساسيا في معالجة نقص الغذاء العالمي.

وقالت موسكو إنها ستنسحب من الاتفاق بعد أن ألقت باللوم على أوكرانيا في هجوم بطائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم، يوم السبت.

وفي المقابل، اتهمت كييف روسيا باختراع "هجمات إرهابية وهمية" واستخدام الاتفاق كـ"وسيلة للابتزاز".