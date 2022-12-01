بايدن: لن أتحدث مع بوتين إلا إذا أراد إنهاء الحرب في أوكرانيا

ما الذي تريده روسيا من تصعيد هجماتها على أوكرانيا؟.. قائد حلف شمال الأطلسي السابق يوضح لـCNN

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا بأنها "مقززة"، وقال إن هناك طريقة عقلانية واحدة فقط لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وهي أن "ينسحب" بوتين من البلاد.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض، الخميس: "لكن يبدو أنه لن يفعل ذلك. إنه يدفع ثمناً باهظاً لفشله في القيام بذلك، لكنه يلحق مذبحة لا تصدق بالسكان المدنيين في أوكرانيا. قصف الحضانات والمستشفيات ومنازل الأطفال. إنه لأمر مقزز ما يفعله".

وأضاف بايدن أنه ليس لديه خطط فورية للاتصال ببوتين، لكنه "مستعد للتحدث" مع الزعيم الروسي "إذا كانت هناك في الواقع مصلحة في أن يقرر أنه يبحث عن طريقة لإنهاء الحرب - لم يفعل ذلك حتى الآن".

وتابع: "إذا كان الأمر كذلك، فبالتشاور مع أصدقائي الفرنسيين وأصدقائي في الناتو، سأكون سعيدًا بالجلوس مع بوتين لمعرفة ما يريده، وهو ما يدور في ذهنه. لم يفعل ذلك بعد. في هذه الأثناء، أعتقد أن ما قاله إيمانويل (ماكرون) حاسم للغاية. يجب أن ندعم الشعب الأوكراني".

وقال بايدن: "يعتقد بوتين أنه قادر على سحق إرادة كل من يعارضون طموحاته الإمبريالية، ولكن مهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وخنق الطاقة إلى أوروبا لرفع الأسعار، ومفاقمة أزمة الغذاء، وهذا يضر بالأشخاص الضعفاء للغاية، ليس فقط في أوكرانيا ولكن في جميع أنحاء العالم. ولن ينجح".

وقال بايدن: "لقد قررت أنا والرئيس ماكرون أننا سنواصل العمل معًا لمحاسبة روسيا على أفعالها وتخفيف الآثار العالمية لحرب بوتين على بقية العالم".

وكرر ماكرون تعهدات الرئيس الأمريكي بالدعم، قائلا في تصريحات مترجمة إننا "ندعم كلا من الجيش الأوكراني الذي يقاوم"، وكذلك المدنيين الأوكرانيين الذين يواجهون الهجمات أيضًا.

وشكر الولايات المتحدة على استثماراتها التي تهدف إلى محاولة التخفيف من آثار الحرب على أوروبا، مضيفًا خلال اجتماعهما الثنائي، اتفق الزعيمان أيضًا على مواصلة الاستثمار في مساعدة أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، قال ماكرون إن الدعم الأمريكي - ماليًا وفي توفير الأسلحة العسكرية لأوكرانيا - ليس مهمًا فقط للبلد المعرض للهجوم ولكن أيضًا لأوروبا على نطاق أوسع.