إيران ترد على تصريحات زيلينسكي من البيت الأبيض: صبرنا لن يكون بلا حدود

تهديد روسي من "عواقب غير متوقعة".. ما الذي ستقدمه منظومة صواريخ باتريوت لأوكرانيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت إيران تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وحذرت من "حدود صبرها على الاتهامات التي وجهها زلينسكي لها"، قائلة "إنها لا أساس لها من الصحة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الخميس، إن الخطاب الذي ألقاه في مقر الكونغرس بالولايات المتحدة، كرّر "اتهامات وتصريحات غير لائقة".

وأدان كنعاني الاتهامات المتكررة والتصريحات غير اللائقة لرئيس أوكرانيا في الكونغرس الأمريكي مخاطبًا زيلينسكي بقوله: "عليك أن تعتبر بمصير بعض قادة الدول الذين اعتمدوا على الدعم الأمريكي"، وأوضح كنعاني "أن إيران احترمت على الدوام وحدة أراضي الدول الأخرى، بما فيها أوكرانيا"، مضيفا "أن الرئيس الأوكراني يعلم أن صبر إيران الاستراتيجي لن يكون بلا حدود تجاه الاتهامات التي لا أساس لها".

وأكد كنعاني في بيان، الخميس، أن إيران سبق أن ردت مرارًا على الاتهامات الواهية للمسؤولين الأوكرانيين ومزاعمهم بشأن الطائرات المسيرة، وتؤكد مرة أخرى أنها لم تصدر لأي طرف تجهيزات عسكرية بهدف استخدامها في حرب أوكرانيا.

وفي خطابه أمام الكونغرس الأمريكي، قال زيلينسكي إن مئات من طائرات دون طيار الحربية، التي أرسلتها إيران إلى روسيا، أصبحت تشكل تهديدًا لـ"البنية التحتية الحيوية".

واعترفت الحكومة الإيرانية الشهر الماضي بأنها أرسلت عددًا محدودًا من الطائرات بدون طيار إلى روسيا، في الأشهر التي سبقت بدء غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، لكنها نفت إمداد روسيا بمعدات عسكرية لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

ووجه زيلينسكي نداءً حماسيًا، في خطابه، الأربعاء، للحصول على مزيد من المساعدة في محاربة روسيا على "خط مواجهة الاستبداد"، حسب وصفه. وأعرب زيلينسكي عن امتنانه للدعم الأمريكي في محاربة العدوان الروسي منذ بدء الحرب وطالب بالمزيد.

كما ناقش الرئيس الأوكراني بإيجاز صيغة السلام المكونة من 10 نقاط والقمة التي أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأنها خلال اجتماع سابق في البيت الأبيض.

وأشار زيلينسكي إلى زيارته الأخيرة إلى الخطوط الأمامية في مدينة باخموت بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا، التي تخضع للحصار منذ مايو/ آيار الماضي. وقال: "هناك كل شبر من تلك الأرض ملطخ بالدماء، أصوات طلقات نارية كل ساعة". كما كشف النقاب عن العلم الأوكراني الذي وقع عليه جنود أوكرانيون يقاتلون في باخموت وقدمه كهدية إلى الكونغرس الأمريكي.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "للمحتلين ميزة كبيرة في المدفعية، لديهم ميزة في الذخيرة، لديهم صواريخ وطائرات أكثر بكثير مما لدينا في أي وقت مضى، هذا صحيح، لكن قواتنا الدفاعية صامدة".