تهديد روسي من "عواقب غير متوقعة".. ما الذي ستقدمه منظومة صواريخ باتريوت لأوكرانيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن تزويد الغرب بالدعم العسكري لأوكرانيا وزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، تظهر أن "الغرب مجتمعا مستعد لمواجهة طويلة مع روسيا".

وأضافت زاخاروفا في تصريحات عما وصفته بـ"الجرائم الوحشية" لـ "النظام في كييف"، أنه بغض النظر عن مدى مساعدة الغرب في تسليح الحكومة الأوكرانية، فإنهم لن يحققوا شيئا، حسب زعمها.

وأوضحت زاخاروفا: "كما ذكرت قيادة بلدنا، فسيتم إنجاز المهام المحددة في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مع الأخذ في الاعتبار الوضع على الأرض والحقائق الفعلية"، في إشارة إلى حرب روسيا في أوكرانيا، التي أطلقت عليها اسم "ألعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني، قال يوم الأربعاء، إن أنظمة صواريخ باتريوت التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، ستكون "خطوة مهمة للغاية" لتأمين المجال الجوي لبلاده.

وأضاف زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، أن التركيز الرئيسي للمحادثات التي أجراها مع بايدن هو "تقوية أوكرانيا" وذكر أنه سيكون لديه "أخبار سارة" بسبب حزمة المساعدة الأمريكية لأوكرانيا، وأكد أن "أقوى عنصر في هذه الحزمة هو صواريخ باتريوت".