"زلة لسان" من بوتين خلال الحديث عن "العملية الخاصة" في أوكرانيا

(CNN)-- ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، كلمة "حرب" أثناء حديثه للصحفيين حول المعارك التي تشنها قواته في أوكرانيا، والتي يصفها في المعتاد بـ"العملية العسكرية الخاصة".

وقال الضابط السابق في الاستخبارات السوفيتية "كي جي بي"، الذي يختار كلماته بعناية، للصحفيين في موسكو: "هدفنا إنهاء هذه الحرب، وسنواصل السعي من أجل ذلك".

وقال الرئيس الروسي، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت هناك فرصة حقيقية للدبلوماسية في أوكرانيا: "كل النزاعات والصراعات المسلحة تنتهي بطريقة أو بأخرى بنوع من المفاوضات".

وتابع بوتين: "لم نرفض أبدًا، كانت القيادة الأوكرانية هي التي رفضت بنفسها إجراء مفاوضات"، مضيفًا أنه "عاجلاً أم آجلاً، سيجلس أي طرف في النزاع ويتفاوض، وكلما أدرك المعارضون لنا ذلك، كان ذلك أفضل"، وأضاف: "لم نتخل عن ذلك قط".

وأضاف بشأن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بمنظومة "باتريوت": "فيما يتعلق بباتريوت، هذه منظومة قديمة، ولا تعمل مثل منظومة اس- 300، وهم يعتقدون أن هذا سلاحًا دفاعيا، لكن هذا في عقولهم، نحن سوف نجد حلا، ومن يفعلون ذلك يضيعون وقتهم، إنه يؤخر الصراع فقط".