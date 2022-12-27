روسيا: على أوكرانيا نزع السلاح وإلا فإن جيشنا سيحسم الأمر

تهديد روسي من "عواقب غير متوقعة".. ما الذي ستقدمه منظومة صواريخ باتريوت لأوكرانيا؟

(CNN)-- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الاثنين، إن أوكرانيا يجب أن تنفذ مقترحات موسكو المتعلقة بـ"نزع السلاح وتجريد الأراضي التي يسيطر عليها النظام، والقضاء على التهديدات للأمن الروسي، وإلا فإن الجيش الروسي سيتولى زمام الأمور بنفسه".

وأضاف لافروف، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس": "العدو يدرك جيدا مقترحاتنا المتعلقة بنزع السلاح وتجريد الأراضي التي يسيطر عليها النظام والقضاء على التهديدات للأمن الروسي من هناك، بما في ذلك أراضينا الجديدة".

وتابع: "يجب الوفاء بتلك المقترحات قبل فوات الأوان، وإلا فإن الجيش الروسي سيتولى زمام الأمور بنفسه ".

وذكر: "فيما يتعلق بمدة الصراع، الكرة الآن في ملعب واشنطن ونظامها، يمكنهم إيقاف هذه المقاومة غير المجدية في أي لحظة".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن موسكو مستعدة للتفاوض "مع جميع الأطراف المنخرطة بالعملية حول إيجاد حلول مقبولة" للحرب في أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة "تاس" عن مقابلة أجراها بوتين مع التلفزيون الرسمي، يوم الأحد.

وقال: لا أعتقد أن الأمر خطير جدا، أعتقد أننا نسير بالاتجاه الصحيح، لحماية مصالحنا القومية ومصالح مواطنينا وشعبنا، وببساطة ليس لدينا خيار آخر إلا حماية مواطنينا".

وتابع: "نحن جاهزون للتفاوض مع جميع الأطراف المنخرطة في العملية حول إيجاد حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض، بل هم".

وفي المقابل، نشر مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، تغريدة ردا على الرئيس الروسي قال فيها: "يجب على بوتين أن يرجع للحقيقة".

ولفت بودولياك في تغريدته إلى أن روسيا "هاجمت أوكرانيا بقرار أحادي الجانب، وقتلت المدنيين"، وأشار إلى أن موسكو "لا ترغب بالتفاوض لكنها تحاول التملص من المسؤولية، هذا الأمر واضح لذلك نحن ننتقل إلى المحكمة".