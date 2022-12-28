نافالني يزعم حقنه بعقار "غير معروف" في سجنه بروسيا

(CNN)— نشر زعيم المعارضة الروسية، أليكسي نافالني، سلسلة تغريدات زعم ​​فيها أنه يتم حقنه بـ "عقار غير معروف" خلال سجنه في روسيا.

وقال نافالني في تغريدته: "بعد فترة، بدأوا في إعطائي نوعًا من الحقن.. ’ماذا تحقن؟‘ أسأل.. ’نقوم بحقن ما وصفه الطبيب.. فيتامينات ب، على سبيل المثال‘.." مضيفا: "الفيتامينات رائعة، لكن الحقن لا تساعد، وبشكل عام، أشعر ببعض الانزعاج من حقني بعقار غير معروف".

وغرد نافالني قائلا إنه يعاني من مشكلة في العمود الفقري تسبب له الكثير من الألم وتتفاقم بسبب ظروف السجن، وأنه طلب مرارًا مراجعة الطبيب قبل تقديم التماس للقيام بذلك.

وقدم محاميه شكاوى للحصول على نسخ من سجلاته الطبية وتم تزويده في النهاية بـ 26 صفحة، كما كتب على تويتر.

وكان نافالني، وهو من أبرز منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد نقل في يونيو/ حزيران من مستعمرة جنائية حيث كان يقضي فترة حكمه إلى سجن مشدد الحراسة في ميليخوفو في منطقة فلاديمير.