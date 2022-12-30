نشر الجمعة ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2022

لأول مرة منذ 300 يوم.. بوتين يستخدم عبارة "حرب" بدل "عملية عسكرية خاصة" وخبيرة توضح سبب التغيير المفاجئ

"هذا أسوأ كابوس لبوتين".. ما الذي قصده مذيع CNN بعد خطاب زيلينسكي؟

هونغ كونغ (CNN)— دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الصيني، شي جينبينغ لزيارة موسكو واصفا العلاقات بين موسكو وبكين بـ"الأفضل بالتاريخ"، وذلك في اجتماع عبر الفيديو راقبه محللون بحثا عن أي علامة على تراجع دعم الزعيم الصيني لبوتين مع استمرار الحرب في أوكرانيا ومع مواجهة الصين لتفش غير مسبوق لفيروس كوفيد.

وفي تصريحات افتتاحية بثها التلفزيون الروسي، دعا بوتين شي لزيارة موسكو الربيع المقبل، وأضاف أن البلدين سيعززان التعاون بين قواتهما المسلحة، ومشيرا إلى نمو التجارة بين البلدين رغم "ظروف السوق غير المواتية".

وقال بوتين إن العلاقات الثنائية هي "الأفضل في التاريخ، وتتحمل كل الاختبارات"، مضيفا: "نتشارك نفس الآراء حول أسباب ومسار ومنطق التحول المستمر للمشهد الجيوسياسي العالمي".

من جهته ألقى الرئيس الصيني ملاحظات افتتاحية قال فيها: "على خلفية الوضع الدولي الصعب، الصين مستعدة لزيادة التعاون السياسي مع روسيا"، وأن تكونا "شركاء عالميين"، وفقًا لترجمة وسائل الإعلام الروسية الرسمية للبث.