روسيا: استخدام الجنود في ماكييفكا للهواتف المحمولة تسبب في استهدافهم

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(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، إن استخدام قواتها في مدينة ماكيفكا في أوكرانيا للهواتف المحمولة كان "السبب الرئيسي" لتحديد موقعهم واستهدافهم بضربة صاروخية يوم رأس السنة الجديدة.

وأضافت الوزارة، في بيان: "تعمل لجنة حاليا للتحقيق في ملابسات الهجوم، لكن من الواضح الآن أن السبب الرئيسي هو الاستخدام واسع النطاق للهواتف المحمولة من قبل القوات، وذلك خلافا للحظر، وهذا العامل سمح للعدو بتتبع وتحديد إحداثيات مواقع الجنود واستهدافهم بضربة صاروخية".

وتابعت أن "4 صواريخ تم إطلاقها من قاذفات هيمارس أمريكية الصنع استخدمت في الضربة، فيما اعترضت قوات الدفاع الجوي صاروخين آخرين".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الصواريخ أصابت مبنى كان يتمركز فيه الجنود ما تسبب في انهيار سقف المبنى، ومقتل 89 جنديا.

يذكر أن أوكرانيا قالت، في تصريحات سابقة، إن قواتها نفذت هجوما صاروخيا في المنطقة التي تحتلها روسيا في شرقي البلاد، وأوضحت كييف أن الضربة الصاروخية قتلت عددا كبيرا من القوات الروسية بالقرب من نقطة لإمداد الذخيرة.