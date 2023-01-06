صافرات إنذار تدوي في كييف رغم إعلان روسيا وقف إطلاق النار أحادي الجانب

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كييف، أوكرانيا (CNN)—سُمع دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية، كييف، بعد ظهر الجمعة، وفقًا لفرق CNN الموجودة في البلاد، وذلك بعد دخول إعلان وقف إطلاق النار الروسي أحادي الجانب حيز التنفيذ.

ورصد فريق CNN قصفا مدفعيا واردا وصادرا حول منطقة باخموت بعد دخول وقف إطلاق النار الروسي حيز التنفيذ.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال الخميس إن وقف إطلاق النار الروسي سيكون ساري المفعول اعتبارًا من ظهر يوم 6 يناير بتوقيت موسكو (4 بالتوقيت الشرقي) وسيظل ساري المفعول حتى منتصف ليل 7 يناير.

ولم توافق أوكرانيا على وقف إطلاق النار هذا، إذ قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس بوتين يستخدم عيد الميلاد الأرثوذكسي "كغطاء" لإعادة الإمداد ووقف التقدم الأوكراني في منطقة دونباس.