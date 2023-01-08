تفاعل على فيديو بوتين يقف "وحيدا" بقداس عيد الميلاد الأرثودوكسي

نشر الأحد ، 08 يناير / كانون الثاني 2023

شاهد كيف علق بايدن على أمر بوتين وقف إطلاق النار في أوكرانيا لـ36 ساعة

ما هي خطوات بوتين القادمة في أوكرانيا؟ محلل عسكري يوضح لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يقف "وحيدا" في الكنيسة خلال قداس عيد الميلاد الأرثودوكسي الأمر الذي أثار تفاعلا.

وحضر بوتين القداس عشية عيد الميلاد في كاتدرائية في الكرملين، بحسب ما ذكره الكرملين.

ويذكر أن الرئيس الروسي كان قد دعا يوم الخميس إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 36 ساعة في أوكرانيا للسماح لأتباع الأرثوذكس بحضور قداس عيد الميلاد، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض الاقتراح، وقال إن روسيا تهدف إلى استخدام عيد الميلاد الأرثوذكسي "كغطاء" لإعادة الإمداد ووقف التقدم الأوكراني في منطقة دونباس الشرقية.

واحتفل العديد من الأوكرانيين بعيد الميلاد الأرثوذكسي في العاصمة، كييف، إذ أقامت كاتدرائية دورميتيون، وهي جزء من دير "كييف بيتشيرسك لافرا" التاريخي، قداسًا باللغة الأوكرانية يوم السبت للمرة الأولى منذ قرون.