روسيا: تسليح الغرب لأوكرانيا لن يعطلنا عن تحقيق أهدافنا

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(CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، إن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا "ستزيد الألم وتطيل أمد المعاناة" للأوكرانيين.

وأضاف بيسكوف تعليقا على قرار فرنسا بتسليم مركبات قتالية إلى أوكرانيا أنه "من غير المنطقي التحدث فقط عن الإمدادات الفرنسية، لأن أوروبا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ضخوا عشرات المليارات من الدولارات إلى أوكرانيا من خلال توريد الأسلحة".

وتابع أن تلك الأسلحة "يمكن أن تزيد الألم للشعب الأوكراني، وتطيل معاناته لكنها لا تستطيع تغيير أي شيء جوهريا في أوكرانيا"، وأضاف أن "هذه الإمدادات ليست قادرة على تعطيل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى غزو بلاده لأوكرانيا.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أرني كولاتز قال، يوم الاثنين، إن بلاده ليس لديها حاليا خطط لتسليم دبابات من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا، لكنها تستعد لإرسال ما يصل إلى 40 دبابة من طراز ماردير.

وصرح كولاتز، للصحفيين ،بأن الجيش الألماني مستعد لبدء تدريب الجنود الأوكرانيين.

وفي الأسبوع الماضي، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية كجزء من حزمة المساعدة الأمنية الجديدة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه أوكرانيا للقتال المكثف في الربيع مع ارتفاع درجة حرارة الطقس.