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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو، خلال البث التلفزيوني لحفل غولدن غلوب ليشكر حلفائه في "العالم الحر" على دعم بلاده في الحرب التي تخوضها ضد روسيا.

وقدم شون بن، الممثل الكوميدي الأوكراني الذي أصبح سياسيا للحفل، مع الإشارة إلى الاحتجاجات المستمرة في إيران، والتي أعدم خلالها العديد من المواطنين، وحركة حقوق المرأة في أفغانستان.

وقال زيلينسكي للحاضرين في الحفل، "إن الحرب في أوكرانيا لم تنته بعد، لكن الوضع يتحول، ومن الواضح بالفعل من سيفوز"، وسط بعض التصفيق.

وأضاف زيلينسكي في رسالة مسجلة: "لا تزال هناك معارك، ودموع تنتظرنا، لكن يمكنني الآن أن أخبركم من كان الأفضل في العام الماضي، أنتم في العالم الحر، الذين توحدتم حول دعم الشعب الأوكراني الحر".

وأشار زيلينسكي إلى جوائز غولدن غلوب في أوائل الأربعينيات، قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقال: "لن تكون هناك حرب عالمية ثالثة".

وظهر زيلينسكي عبر الشاشة، من قبل في مهرجان كان السينمائي وجوائز غرامي لمناقشة الصراع المستمر، وشكر العاملين في مجال صناعة الترفيه الذين رفعوا الوعي بهذا الصراع، كما أشاد به بعض المكرمين في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة لعام 2022 كنموذج لقائد شجاع.

والتقى شون بن الفائز بالأوسكار، في وقت سابق مع زيلينسكي في كييف ومنحه إحدى جوائز الأوسكار التي حصل عليها، طالبا من الرئيس إعادتها عند انتهاء الحرب.