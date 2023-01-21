(CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الجمعة، إن ذخيرة روسيا "تنفد وتعاني من خسائر كبيرة في المعارك بأوكرانيا".

وأضاف أوستن، في تصريحات خلال اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين، غرب ألمانيا، أن "روسيا الآن تلجأ إلى شركائها القلائل المتبقين لإعادة إمداد غزوها المأساوي وغير الضروري لأوكرانيا، لكن حتى إيران وكوريا الشمالية لن تعترفا بأنهما يمدون موسكو بالأسلحة"، وتابع: "قارنوا ذلك بالدعم الكبير لأوكرانيا الحرة والذات سيادة الممثلة في هذه القاعة".

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال، في وقت سابق من يوم الجمعة، إن أي شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة المقدمة من حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى كييف "لن تغير أي شيء" فيما يتعلق بتحقيق روسيا لأهدافها في أوكرانيا.

وأشار بيسكوف إلى أنه لا ينبغي المبالغة بشأن أهمية تسليم الأسلحة، من حيث القدرة على تغيير شيء ما، وقال: "كل هذه الدبابات تحتاج إلى صيانة وإصلاح، وما إلى ذلك وهكذا، لذا، فإن هذا سيضيف مشاكل لأوكرانيا، لكنه لن يغير أي شيء من حيث تقدم الجانب الروسي في تحقيق أهدافه".